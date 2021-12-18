5 مراكز طبية تساعد الزوار

وفرت إدارة “مدل بيست” في مهرجان “ساوند ستروم” احتياطات السلامة والمراكز الطبية في الموقع من خلال 5 مراكز طبية داخله، وعدد من الفرق الطبية المتجولة أثناء ساعات المهرجان، إضافة إلى موظفي الرعاية الاجتماعية، والمسعفين والمشرفين على الأحداث الذين يمكنهم دعم زوار المهرجان ومرافقتهم.

ويستطيع الزائر طلب المساعدة والخدمة الطبية من أي موظف في “ساوند ستورم”.

وخصص المنظمون أماكن لذوي الإعاقة، مع مسارات خاصة بهم منذ الدخول إلى المهرجان وحتى المغادرة منه.