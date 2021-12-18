كفوري: الخيال أصبح حقيقة

شارك وائل كفوري، الفنان اللبناني، وتامر حسني، الفنان المصري، في ثالث أيام مهرجان ساوند ستروم ضمن “مدل بيست” عبر حفلة أمس في مسرح “Big Beast”.

وشهد المسرح حضور أكثر من 120 ألف زائر تفاعلوا مع جميع الأغاني التي قدمها الثنائي.

وأعرب كفوري عن سعادته بالمشاركة في المهرجان وقال: “مهما تكلمنا عن مدل بيست لن نكون منصفين، بالفعل الكلام غير ما شاهدناه، والخيال أصبح حقيقة في الرياض”.