الفيروس يضرب الإنجليز

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس، تأجيل مباراة أستون فيلا أمام بيرنلي بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الأول.وتسبَّبت أزمة “كوفيد 19” في تأجيل خمس من ست مباريات، كان من المقرَّر أن تُلعب أمس، حيث جرت مباراة واحدة فقط بين ليدز يونايتد وأرسنال. وجاء في بيان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: “نتيجة لوجود حالات إصابة أخرى بفيروس كورونا في صفوف أستون فيلا، اضطر مجلس رابطة الدوري الممتاز إلى تأجيل مباراة الفريق أمام بيرنلي، التي كان مقرَّرًا لها في الـ 03:00 من عصر أمس”.