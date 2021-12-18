النمور جاهزون

اختار الروماني كوزمين كونترا، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الطريقة التي سيواجه بها الفتح، غدًا، في مستهل مشوار الفريقين بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، خلال التدريبات، التي جرت أمس، على الملعب الرئيس بالنادي. وظهر من خلال المناورة، التي جرت أثناء الحصة، اعتماد المدرب على اللعب بطريقة هجومية مع تكثيف منطقة الوسط، واختيار التشكيلة، التي ستخوض المباراة. من جهة أخرى، تغادر بعثة الفريق، اليوم، إلى الأحساء، استعدادًا للقاء، على أن يلتحق بها المصري أحمد حجازي من قطر.