اليوم.. بقير يصل إلى الرياض

أكدت لـ “الرياضية” مصادر خاصة أن التونسي سعد بقير، قائد فريق أبها الأول لكرة القدم، سيصل إلى الرياض، اليوم، للانخراط في تدريب الفريق الأخير في العاصمة، استعدادًا لخوض لقاء دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام مضيفه الفيحاء بعد غدا الثلاثاء . وخسر بقير، أمس، في نهائي كأس البطولة العربية أمام منتخب الجزائر، واكتفى بالميدالية الفضية بعد نهاية المباراة عقب الشوطين الإضافيين بهدفين دون مقابل. وكان فريق أبها قد استقبل المغربي عبد العالي المحمدي، حارس الفريق الأساسي، بعد نهاية مشاركته في البطولة العربية.