مدل بيست يتخطى النصف مليون زائر في 3 أيام

تجاوز عدد حضور مهرجان ساوند ستورم الذي تنظمه مدل بيست في يومها الثالث الـ170 الف شخصا لمتابعة الحفل الغنائي الذي جمع كل من وائل كفوري الفنان اللبناني وتامر حسني الفنان المصري على مسرح Big beast.

وإضافة إلى ذلك شارك نجوم " الدي جي " العالميين الى جانب استمتاعهم بالعروض الموسيقية الحية التي توزعت بين المسارح الأخرى .

وكان مهرجان ساوندستروم قد حقق أرقاما قياسية فيما يتعلق بعدد الحضور حيث بلغ عدد الزوار في اليومين الماضيين أكثر من 380 ألف.

ويستكمل المهرجان فعالياته في آخر أيامه، الأحد، بمشاركة أبرز نجوم الغناء الغربي الذي يجمع نانسي عجرم الفنانة اللبنانية مع عمر دياب الفنان المصري مع فناني الدي جي العالميين والعروض الموسيقية الفنية على مسارح ساوندستورم .