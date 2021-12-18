أمانة جدة تنظم «جدة تتحرك»

نظمت أمانة مدينة جدة فعالية "جدة تتحرك"، السبت، والتي جاءت ضمن مشاركة مجتمعية لتوعية مجتمع جدة بالرياضة ودورها الهام في تعزيز الصحة العامة، مواكبةً لبرنامج جودة الحياة وهو أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.

وانطلقت الفعالية من مسارها الرئيسي وهو ممشى الواجهة البحرية "ساحة اللؤلؤ"، بمشاركة مئات المشتركين من جميع الفئات العمرية، حيث احتضنت عدة فعاليات بالإضافة إلى مسيرة المشي.

ونظمت الفعالية التي أطلقتها أمانة جدة 4 سباقات ثلاثة منها لمسافة 5 كم لفئة المحترفين، الهواة، والسيدات، وسباق رابع لمسافة 1 كم مخصص لفئة الأطفال من 5-12 سنة، وتم تتويج الفائزين في نهاية اليوم وحصل كل متسابق على ميدالية المشاركة.

كما تضمنت فعالية "جدة تتحرك" تحدي افتراضي في المسارات الإضافية التي أقيمت فيها في عدة أحياء من جدّة، وهي: ممشى اليمامة، النخيل، الرحاب، التحلية، ممشى الأمير فواز، ممشى فيصل بن فهد، الفيحاء، وممشى الحمدانية.

حيث تم التحدي الافتراضي من خلال المشي لمسافة 5 كم في أيًا من المواقع المذكورة، مع الالتزام بشروط المشاركة والتي كان من ضمنها تحميل أي تطبيق رياضي أو صحي لحساب المسافة والزمن والموقع، ومشاركة النشاط على تويتر تحت هاشتاق "جدة تتحرك".