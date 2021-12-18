دوري الغربية للسيدات.. «نسور جدة» صدارة مستمرة

حقق فريق "العاصفة" الفوز على نظيره "الكرة المشتعلة" بخماسية نظيفة مقابل لاشيء، ضمن الجولة الثامنة من دوري المنطقة الغربية للسيدات، والتي لم يستطع من خلالها استعادة الصدارة بعدما انتزعها منه "نسور جدة" في الجولة السابعة.

وحققت في هذه المباراة أول هاتريك للعاصفة في الدوري اللاعبة داليا أبو لبن، بينما جاء الهدفين الآخرين من خلال شهد دماس.

وأحرزت ميليسيا مسعود لاعبة "نسور جدة" هدف لفريقها في المباراة التي جمعت بينه وبين "اتحاد القوة" الذي لم يحقق أي هدف في منافسات الجولة الثامنة.

وانتهى اللقاء بين فريق "الليث الأبيض" ومِراس" بانتصار الثاني بنتيجة (1-0) من خلال لاعبته ريما الثقفي، محققًا بذلك مِراس فوزه الثاني على التوالي.

يذكر أن المنطقة الوسطى ستشهد منافسات الجولة التاسعة من دوري المناطق للسيدات الاثنين 20 ديسمبر والذي سيلتقي فيها فريق "اليمامة" مقابل "اتحاد الرياض"، و"سما" ضد "السهام الزرقاء"، و"التحدي" أمام "الهمة".