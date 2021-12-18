تتويج فريق نقي بكأس الهوكي

توج محمد المنديل رئيس الاتحاد السعودي للهوكي فريق نقي بكأس بطولة اللعبة والميداليات الذهبية للمرة الثالثة على التوالي في ختام منافسات البطولة المفتوحة الثالثة، والتي لعبت خلال اليومين الماضيين في الصالة المغلقة بنادي الرياض بمشاركة 66 لاعبا.

وحل فريق الجبيل في المركز الثاني، بينما جاء فريق الدمام استركيزر في المرتبة الثالثة، وحقق مطلوب ديف من فريق الجبيل جائزة افضل لاعب في البطولة وحصل عامر شهرزاد لاعب فريق على جائزة أفضل حارس مرمى وجاء وكار بات لاعب فريق نقي هدافا للبطولة.

يذكر أن وكار بات سجل 77 هدف من مجمل الأهداف خلال 10 مباريات تضمنتها البطولة.

من جانبه اكأكد عبدالعزيز المري الرئيس التنفيذي على نجاح البطولة الثالثة والذي يأتي امتداد للبطولتين الأخيرتين، وأشار إلى أنهم يسعون لنشر ثقافة لعبة الهوكي في كافة مناطق السعودية لتصبح أحد الألعاب المحببة، مثمنا الدعم الذي يجده اتحاد اللعبة من قبل وزارة الرياضة وعلى رئيسها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجان الأولمبية.