البارالمبية الآسيوية.. 42 ميدالية سعودية

حصدت السعودية، 8 ميداليات متنوعة، في ختام دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الخامسة للشباب التي أقميت في مدينة دبي الإماراتية، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة يمثلون 35 دولة آسيوية.

وخطف أخضر البوتشيا ميدالياين ذهبيتين، بعد فوز عبدالعزيز الزهراني بالذهبية لفئة (BC1) عقب تغلبه على منافسه الكازاخستاني بنتيجة 5-2، فيما توّج زميله سعود السويد بالذهبية الثانية في فئة (BC2) إثر تفوقه في النهائي على لاعب أوزبكستان بنتيجة 6-1.

كما أحرز فريق السعودية لألعاب القوى 6 ميداليات متنوعة، بانتزاع فيصل الدوسري ذهبية سباق 1500م (T20)، ونيل عبدالمجيد الغفيري فضية السباق ذاته، إلى جانب فضية البراء القرني لسباق 1500م (T54)، وبرونزية فيصل المرزوق في رمي الرمح (F46)، وبرونزيتي حمد مبقوم في سباق 100م (T12) ويحيى خبراني في سباق 200م (T12).

وبهذه النتائج، أنهت السعودية مشاركتها في المركز الحادي عشر في الترتيب العام، برصيد 42 ميدالية بواقع 11 ذهبية، و18 فضية، و13 برونزية، محققة بذلك أفضل حصيلة ميداليات في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب.ح