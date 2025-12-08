فريق السعودية البارالمبي يختتم معسكر الشارقة.. وينطلق في دبي

استقر فريق السعودية المشارك في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الخامسة للشباب «دبي 2025»، في فندق جراند ميركيور بمدينة دبي الإماراتيه، بعد ختام معسكره الذي انطلق في الأول من ديسمبر الجاري في مدينة الشارقة.

وأجرت المنتخبات السعودية البارالمبية، لألعاب القوى، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، وكرة الطاولة، والبوتشيا، فور وصولها لدبي، تدريباتها في نادي دبي لذوي الهمم، استعداداً للمشاركة في منافسات اليوم الأول للدورة بعد غدٍ الأربعاء.

ومن المقرر أن تعقد الاجتماعات الفنية لمسابقات الدورة، بداية من التاسعة من صباح الثلاثاء، لتحديد أوقات المسابقات، وآلية المنافسات، وكافّة الجوانب الفنية والإدارية لمسابقات الدورة.

يذكر أن السعودية تشارك في الدورة، بـ49 لاعب ولاعبة، في 8 رياضات بارالمبية، وهي: ألعاب القوى، السباحة، رفع الأثقال، البوتشيا، كرة الهدف، التايكوندو، كرة السلة 3×3، كرة الطاولة.