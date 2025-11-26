قمصان برشلونة.. أسلوب جديد من «سبوتيفاي» إلى «كوبي براينت»

ظهر لاعبو فريق برشلونة الأول لكرة القدم، بقميص حمل شعارًا غير مألوف على هيئة سيف داخل غمد فوق الجهة اليمنى خلال مواجهة تشيلسي الإنجليزي، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

والشعار هو لعلامة تجارية تابعة للاعب الأمريكي الراحل كوبي براينت نجم السلة المعروف وهي ضمن شراكة مع شركة نايك العالمية للملابس راعي برشلونة.

واكتسب كوبي براينت الذي قضى جزءًا من طفولته في إيطاليا عندما كان والده يلعب هناك، ارتباطًا قويًا بالثقافة الأوروبية، لكنه عاد إلى الولايات المتحدة ليبدأ مسيرته الاحترافية مباشرة في الدوري الأمريكي للمحترفين الـNBA عام 1996.

ولعب كوبي طوال 20 عامًا مع فريق لوس أنجليس ليكرز، حقق خلالها خمسة ألقاب للدوري، وشارك في مباراة كل النجوم 18 مرة، ويصنف أحد أعظم لاعبي كرة السلة على الإطلاق.

وتوفي النجم الأمريكي مع ابنته جيانا وسبعة أشخاص آخرين في حادث مأساوي بعد تحطم مروحية في كالاباساس بولاية كاليفورنيا عام 2020 وكان عمره 41 عامًا.

ورحيله صدم العالم الرياضي كله، وتحوّل شعاره «The Sheath» إلى رمز يُستخدم في كثير من المنتجات التكريمية والفعاليات المرتبطة باسمه.

وظهور هذا الشعار على قميص برشلونة جاء نتيجة تعاون خاص بين النادي الإسباني ونايك لإطلاق إصدار «FC Barcelona x Kobe Bryant» الخاص بموسم 25ـ 26.

وهذا النوع من التعاونات أصبح جزءًا من استراتيجية برشلونة الحديثة خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد شراكته مع منصة «سبوتيفاي» العالمية الخاصة بالمحتوى الصوتي، إذ بات النادي الإسباني يستغل المباريات الكبيرة لإطلاق قمصان تحمل رموزًا عالمية خارج مجال كرة القدم مثل « Drake ، Rosalía ، Rolling Stones » لإحداث ضجة إعلامية وتسويقية واسعة.