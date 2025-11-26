الليلة.. كونسيساو يفتح ملف الشباب

يفتح البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الأربعاء، ملف مواجهة «الكلاسيكو» الذي يجمعه بنظيره الشباب، ضمن ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، السبت المقبل.

وأوضحت لـ«الرياضية» مصادر خاصة، أن كونسيساو وضع مهند الشنقيطي «الجاهز» ليكون بديلًا عن أحمد الجليدان، الذي تعرض للطرد أمام النصر في ثمن نهائي المسابقة، على أن تشهد المواجهة غياب معاذ فقيهي بسبب عدم الجاهزية، إذ يواصل برنامجه التأهيلي في عيادة النادي.

ومن المنتظر أن تشهد حصة الأربعاء، تمارين استرجاعية للأساسيين الذين شاركوا أمام الدحيل القطري في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي خسرها الاتحاد 2-4 بعد العودة فجر الثلاثاء من الدوحة العاصمة القطرية.

وكان الاتحاد، تأهل إلى دور الثمانية، بعد فوزه على النصر 2-1 على ملعب «الأول بارك» في الرياض، 28 أكتوبر الماضي، ويقف في المرتبة السابعة بدوري روشن السعودي برصيد 14 نقطة، وفي المركز الثامن في مجموعة «الغرب» برصيد 6 نقاط.