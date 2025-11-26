شوماخر: لم أغلق باب العودة إلى «فورمولا 1»

أوضح ميك شوماخر، أن مشاركته المقبلة في سلسلة سباقات «إندي كار الأمريكية» لا تنهي طموحه بالعودة إلى سباقات الفورمولا 1 مستقبلًا.

ورفض السائق البالغ من العمر 26 عامًا في مؤتمر صحافي التكهنات بأن انتقاله إلى «إندي كار» سيعني انتهاء طموحه بالمنافسة في «فورمولا 1».

وقال شوماخر :«لا أفهم لماذا يجب أن تغلق هذه الخطوة الباب أمام عودتي إلى «فورمولا 1»، إنها سباقات سريعة وجنونية، ولكن أتقبل المخاطرة».

وشارك شوماخر، نجل بطل العالم القياسي المشترك مايكل شوماخر، في «فورمولا 1»، عامي 2021 و2022 بقميص فريق هاس، ولم يتم الإبقاء على السائق الألماني، وتحول إلى سائق اختبارات واحتياطي بصفوف فريق مرسيدس، الذي رحل عنه يناير الماضي.

وظهر شوماخر آخر مرة مع فريق ألبين في بطولة العالم للتحمل، وتم الإعلان الإثنين الماضي أنه سينتقل للمنافسة في سباقات إندي كار 2026، وسيمثل فريق رحال ليترمان لانيجان ريسينج.

ويبدأ موسم إندي كار 2026 في الأول من مارس المقبل، في سان بطرسبرج في ولاية فلوريدا الأمريكية، بينما يُنظم سباق إنديانابوليس 500 في 9 مايو المقبل من العام ذاته.