أخضر السلة يواجه الهند في تصفيات كأس العالم

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، نظيره الهندي، الخميس، في الصالة الخضراء عند الـ07:00 مساءً، في الرياض، العاصمة السعودية.

ويُعد اللقاء أولى مباريات «الأخضر» بالنافذة الأولى للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2027 في قطر.

ووقع الأخضر السعودي في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات الهند، وقطر ولبنان.

وتضم قائمة المنتخب اللاعبين، مرزوق المولد، أسامة البرقاوي، محمد المرواني، عبد الرحمن المباركي، محمد علي عبد الرحمن، مثنى المرواني، فهد بلال، خالد عبد الجبار، محمد السويلم، علي الصويمل، علي الشبيلي، مناف آل سالم، محمد قاضي، ثامر محمد، مصعب قاضي، ويشرف فنيًا على المنتخب المدرب علي السنحاني.

وأجرى «الأخضر» معسكرين استعدادًا للتصفيات، الأول في جدة، تخللته تدريبات صباحية ومسائية، والآخر في تركيا، حيث لعب أربع مواجهات تجريبية، مع الأردن «مواجهتين»، وتونس والإمارات.