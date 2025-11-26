«طال عمره».. الأسبوع الأول

قدم ممثلو مسرحية «طال عمره» عروضًا لاقت حضورًا وتفاعلًا لافتين خلال الأسبوع الأول، إذ انطلقت في 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 3 ديسمبر المقبل (المركز الإعلامي ـ الشركة المنتجة)