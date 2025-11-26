كأس العرب.. عُمان تنضم إلى مجموعة الأخضر

جنّب إبراهيم الراجحي، حارس مرمى المنتخب العماني الأول لكرة القدم، مدربه البرتغالي كارلوس كيروش الإحراج، عندما قاد منتخب بلاده للفوز على الصومال بركلات الترجيح 4-1 بعد تعادلهما السلبي في الوقت الأصلي خلال المواجهة التي جرت، الأربعاء، في الدوحة ضمن الملحق المؤهل لكأس العرب 2025.

وسيلعب المنتخب العماني الذي تأهل إلى النهائيات للمرة الثانية بعد 2021 في المجموعة الثانية إلى جانب المغرب والسعودية والفائز من مباراة اليمن وجزر القمر.

ودفع البرتغالي كيروش «72 عامًا» بالراجحي قبل دقيقة من نهاية الوقت المحتسب بدلًا من الضائع والمقدر بسبع دقائق ليحل بديلًا لإبراهيم المخيني، وقد كان حارس النصر عند حسن ظن مدربه وتصدى لركلتي ترجيح سددهما زكريا حسن وعلي موسى من أصل ثلاث للصومال، في حين نجحت عُمان بتسجيل ركلاتها الأربع.

وعوضت عُمان جزئيًا إخفاقها في الملحق الآسيوي «الدور الرابع» المؤهل إلى مونديال 2026، بعد تعادلها مع قطر 0-0 وخسارتها أمام الإمارات 1-2.

من جانبها، كانت الصومال المصنفة 200 عالميًا والتي عرفت آخر انتصار رسمي لها في 13 ديسمبر 2019 على حساب بوروندي 1-0 تطمح إلى تأهلها الأول في تاريخ كأس العرب، لكنها أخفقت للمرة الثانية أمام عُمان التي كانت هزمتها 2-1 أيضًا في ملحق نسخة 2021.