محافظ الأحساء يدشن فعالية «رملية»

دشَّن الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، بشاطئ العقير فعالية «رملية»، التي تُعد أول مهرجان عائلي للرياضات الشاطئية في السعودية، بشراكة استراتيجية مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك ضمن فعاليات شتاء العقير، وبإشراف تنظيمي من محافظة الأحساء وهيئة تطوير الأحساء وأمانة الأحساء، وبحضور عددٍ من المسؤولين والمهتمين.

وأكد الأمير سعود أنَّ العقير ليس مجرد شاطئ، بل ذاكرة وطنية وميناء تاريخي ارتبط بالاقتصاد السعودي منذ القدم، مشيرًا إلى أنَّ الجهود متواصلة لتطويره وترسيخ مكانته وتحويله إلى وجهة سياحية مستدامة تجمع التاريخ والحداثة.

وأضاف أنَّ فعاليات شتاء العقير تسعى إلى تقديم تجربة شتوية نوعية لزوار الأحساء من داخل السعودية وخارجها، وتعزيز الاستثمار السياحي المستدام، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ورفع مستوى الخدمات، بما يدعم حضور الأحساء على خريطة الوجهات السياحية في السعودية.

وكرَّم محافظ الأحساء الجهات الداعمة والمشاركة في الفعالية، تقديرًا لدورها في إنجاح برامج ومناشط شتاء العقير، وتعزيز حضور الفعالية كونها حدثًا سياحيًّا ورياضيًّا مميزًا على مستوى المحافظة.

ويهدف شتاء العقير إلى تقديم حزمة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتراثية والترفيهية والرياضية تعزّز مكانة العقير بصفتها وجهة سياحية وطنية واعدة، وتشمل الفعاليات برامج ممتدة على شاطئي ماليبو وبلوقيت، في بيئة تزخر بعناصر الجذب السياحي من شواطئ رملية ومسطحات خضراء وبنية خدمية متطورة، ما يجعل العقير وجهة مثالية للسياحة العائلية والاستجمام على مدار الموسم.