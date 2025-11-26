نادي الصقور 2025.. تجارب ترفيهية و55 علامة تجارية

يشهد كأس نادي الصقور السعودي 2025 حضورًا لافتًا في المنطقة الشرقية، إذ تتواصل منافساته وفعالياته المصاحبة حتى 30 نوفمبر الجاري، في حدث يجمع بين أجواء الصقارة التنافسية والأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة للجمهور. وتنطلق الفعاليات يوميًا في مركز الظهران إكسبو من الـ 03:00 حتى الـ 10:00 مساءً، فيما تُنظّم المنافسات الرئيسية قرب شاطئ نصف القمر في الخبر.

وتستهدف الفعالية تعريف الزوار بعالم الصقارة كإرث سعودي أصيل، من خلال برامج تفاعلية وحرفية وتراثية، إضافة إلى تجارب تعليمية تستقطب العائلات والسياح، وسط حضور واسع من مختلف مناطق السعودية.

وتتضمن أجندة الحدث أكثر من ثماني فعاليات رئيسية، تشمل العروض اليومية للفنون الشعبية مثل الفجري والسامري والفنون الحساوية، إلى جانب العرضة السعودية. كما تتواصل العروض الحية للحرف الشرقية التقليدية، كصناعة الفخار والسدو والخوصيات وحياكة البشوت وصياغة الحلي وخياطة براقع الصقور، مع ورش مجانية يومية لتعليم النحت على الخشب وصناعة البراقع يدويًا.

ويبرز جناح أسلحة الصيد الذي يحضر للمرة الأولى خارج الرياض، بمشاركة أكثر من 55 علامة تجارية عالمية ومحلية، إضافة إلى تجارب للرماية بالأسلحة الهوائية والسهام. كما تستضيف الفعالية جلسات «علوم وسلوم» التفاعلية التي يشارك فيها خبراء للحديث عن تدريب الصقور وطرق الحفاظ عليها والموروث المرتبط بها.

وتشمل الفعاليات الترفيهية معرضًا للسيارات وتجارب قيادة لطرازات الدفع الرباعي، والكارتينج، وركوب الهجن، وسباقات الملواح لمسافة 200 متر، إلى جانب عروض الطيران الحر للصقور، ضمن جوائز تتجاوز قيمتها 10 ملايين ريال. كما وُفرت مساحات تفاعلية إضافية مثل قرية صقار المستقبل، وسفاري المعرض، ومتحف شلايل، ومعارض الأزياء والفنون التشكيلية، ومناطق للحرفيات السعوديات.

ويمتد البرنامج اليومي للفعاليات، خلال الفترة من 26 حتى 30 نوفمبر، على ثلاث مراحل متتابعة تبدأ من الـ 03:00 حتى الـ 06:00 مساءً عبر ورش العمل الحرفية والتدريبية، ثم من الـ 06:00 حتى الـ 08:00 مساءً بعروض الفنون التراثية والجلسات الحوارية، قبل أن تختتم الفعاليات من الـ 08:00 حتى الـ 10:00 مساءً بالتجارب التفاعلية للرماية وقيادة السيارات والأنشطة الخارجية في الظهران إكسبو والخبر.