أزمة الملعب تنقل الخلود إلى بريدة

نقل فريق الخلود الأول لكرة القدم تدريباته إلى ملعب التعاون في بريدة بطلب من مدربه الإنجليزي ديس باكينجهام، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن هذه الخطوة أتت نظرًا لحالة أرضية الملعب الرديف في مقر النادي بالرس، إضافة إلى عدم جاهزية الملعب الرئيس الذي يخضع لأعمال الزراعة الشتوية.

ويؤدي الخلود تدريباته في ملعب التعاون منذ الإثنين الماضي استعدادًا لمواجهة الخليج، الجمعة، على ملعب الحزم ضمن الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل الخلود إلى دور الثمانية من كأس الملك بعد فوزه على النجمة 1ـ0، بينما بلغ الخليج الدور ذاته على حساب التعاون 5ـ3 بركلات الترجيح.