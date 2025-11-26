جيسوس يكتب الرباعية النصراوية الرابعة

حقَّق فريق النصر الأول لكرة القدم أربعة انتصارات بأربعة أهداف تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، أحدثُها على حساب استقلول دوشنبه، ضمن خامس جولات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2.

وفاز النصر 4ـ0 على استقلول دوشنبه، مساء الأربعاء في طاجيكستان، وتأهل رسميًّا إلى دور الـ 16.

وافتتح المهاجم البرتغالي جواو فيليش الأهداف في الدقيقة 12، وأضاف الفرنسي محمد سيماكان والسنغالي ساديو ماني هدفين في الدقيقتين 40 و84، واختتم أيمن يحيى الرباعية في الدقيقة 90+2.

رباعيات نصراوية أخرى

ومنذ بدء جيسوس مهمته الرسمية، مع انطلاق الموسم الجاري، كسِب النصر ثلاث مباريات أخرى بأربعة أهداف، إحداها ضمن البطولة القارية ذاتها.

وفاز الفريق 4ـ0 على جوا الهندي، في رابع جولات المجموعة الرابعة من دوري الأبطال 2. ومحليًّا، هزم الخليج 4ـ1 الأحد، في تاسع جولات دوري روشن السعودي. ولحساب أول أدوار كأس خادم الحرمين الشريفين، فاز 4ـ0 على جدة.

صدارة محلية وقارية

وقاد جيسوس الفريق العاصمي في 18 مباراة رسمية، كسِب 16 منها، وخسِر مرتين، الأولى من الأهلي بركلات الترجيح في نهائي كأس السوبر السعودي، باكورة بطولات الموسم الجاري، والثانية من الاتحاد 1ـ2 في دور الـ 16 من كأس الملك.

ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 27 نقطة من تسع جولات، ومجموعته الآسيوية بـ 15 نقطة.

وأكبر نتيجةٍ للفريق مع المدرب البرتغالي هي الفوز بخمسة أهداف، وحققها أربع مراتٍ وكان ضحاياها الفتح 5ـ1، واستقلول دوشنبه 5ـ0، والتعاون 5ـ0، والرياض 5ـ1.