«شاعر الراية».. الحارثي يتأهل في الحلقة الثانية

تأهل السعودي عبد الله الصلاخي الحارثي، متسابق برنامج «شاعر الراية»، في الحلقة الثانية من البرنامج خلال نسخته الرابعة، الثلاثاء، بنسبة 73 في المئة، وذلك في حلقة شهدت تنافسًا كبيرًا بين المتنافسين.

وخلال حضور جماهيري كبير، شهد مسرح الدرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض منافسات الليلة الثانية من البرنامج، إذ شارك كل من سالم بن جديع، عبد الله الصلاخي الحارثي، منصور بن مشعل العدواني، وسعود بن هذال من السعودية، إضافة إلى أحمد بن سعيد المغربي من سلطنة عمان، وسعيد بن علي المنصوري من الإمارات.

كما تأهل المتسابق السعودي محمد المحلكم من خلال تصويت الجمهور من الحلقة الأولى بنسبة 79.35 في المئة.

يذكر أنَّ البرنامج يدعم من هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتبثه مباشرة قناة السعودية ومنصة الأولى وشاهد وإذاعة الرياض كل ثلاثاء عند الـ10:00 مساءً.