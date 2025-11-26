مونديال الناشئين.. النمسا والبرتغال على موعد مع التاريخ

بعد 24 يومًا من المنافسات التي شهدت 102 مباراة حتى الآن، يسدل الستار على بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عامًا الجارية حاليًا في الدوحة العاصمة القطرية، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

وسيكون منتخبا النمسا والبرتغال على موعد مع التاريخ، حينما يلتقيان في المباراة النهائية لمونديال الناشئين، الخميس، على ملعب «خليفة الدولي»، حيث يطمحان للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخهما في مواجهة أوروبية خالصة.

وبينما سبق للبرتغال الفوز بكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا مرتين، وتحديدًا عامي 1989 و1991، فإن النمسا لم يسبق لها التتويج بأي مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم في أي فئة سنية.

ودخل منتخب البرتغال البطولة وهو بطل أوروبا، وقدم أداءً رائعًا طوال المونديال، وبرزت براعته الهجومية من خلال الانتصارات الساحقة التي حققها طوال مشواره في المسابقة على منتخبات مثل المغرب والمكسيك، كما أظهر صلابة دفاعية وصمودًا كبيرًا لاجتياز عقبة منتخب البرازيل بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي.

وفي حين عانى المنتخب البرتغالي من خسارة واحدة في المونديال، أمام منتخب اليابان في مرحلة المجموعات، فقد فاز منتخب النمسا بجميع مبارياته السبع حتى الآن.

وكان أداء فريق المدرب المحلي هيرمان ستادلر استثنائيًا، حيث سجل 17 هدفًا خلال مسيرته بكأس العالم الحالية، واستقبل هدفًا وحيدًا فقط في طريقه إلى النهائي، رغم خوضه العديد من المواجهات الصعبة أمام منتخبات قوية بحجم إنجلترا وإيطاليا.

وبالنظر إلى رحلة المنتخبين نحو النهائي، نجد أن منتخب البرتغال تأهل للأدوار الإقصائية بعد حلوله ثانيًا في المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات، التي ضمت منتخبات اليابان والمغرب وكاليدونيا الجديدة، برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب اليابان «المتصدر».

وفي دور الـ32، اقتنص منتخب البرتغال انتصارًا صعبًا 2ـ1 على منتخب بلجيكا، ثم حقق فوزًا كاسحًا 5ـ0 على نظيره المكسيكي بدور الـ16، ثم تغلب 2ـ0 على منتخب سويسرا بدور الثمانية، ليعبر منتخب البرازيل بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي عقب انتهاء المباراة بالتعادل دون أهداف.

أما منتخب النمسا، فتربع على قمة ترتيب المجموعة الـ12، التي ضمت منتخبات مالي والسعودية ونيوزيلندا، برصيد 9 نقاط، محققًا العلامة الكاملة، ليتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب عن جدارة.

وفاز المنتخب النمساوي 2ـ0 على تونس في دور الـ32، ثم تغلب 4ـ0 على إنجلترا بدورالـ16، ثم حقق انتصارًا بنتيجة 1ـ0 على اليابان في دور الثمانية بصعوبة، ثم اجتاز المنتخب الإيطالي في الدور قبل النهائي عقب فوزه 2ـ0.