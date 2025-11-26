جزر القمر تلحق بمجموعة الأخضر

لحق منتخب جزر القمر الأول لكرة القدم بركب المتأهلين إلى دور مجموعات بطولة كأس العرب 2025 بعد فوزه على نظيره اليمني 4ـ2 بركلات الترجيح، عقب تعادلهما المثير 4ـ4 في الوقت الأصلي من مباراة الملحق التي جرت في الدوحة، العاصمة القطرية، الأربعاء.

وافتتح هارون الزبيدي، لاعب المنتخب اليمني، التسجيل «14»، وأدرك جزر القمر التعادل عبر حسين زكواني من ركلة جزاء «26».

واستعاد المنتخب اليمني تقدمه بهدف ثانٍ سجَّله ناصر محمدوه «39»، وعزَّز تقدمه بهدف ثالث بواسطة عبد المجيد صبارة «45+3».

وبدأ منتخب جزر القمر الشوط الثاني بقوة أملًا في تقليص الفارق وهو ما نجح في تحقيقه عبر لاعبه زين الدين محمد «61»، لكن اليمني عبد الواسع المطري أعاد فارق الهدفين «65».

وزادت الإثارة في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عندما سجَّل سيد أمير هدفين أحدهما من ركلة جزاء فرض بهما التعادل على اليمن، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لجزر القمر.

ويخوض منتخب جزر القمر منافسات كأس العرب في المجموعة الثانية إلى جانب المغرب والسعودية وعُمان.