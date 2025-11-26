كأس العرب.. السودان يكمل عقد المتأهلين

أكمل المنتخب السوداني الأول لكرة القدم عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العرب، بعدما قلب تأخره أمام نظيره اللبناني إلى انتصار 2ـ1، في المواجهة التي أكملها «صقور الجديان» بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 20 على ملعب ثاني بن جاسم بالريان في قطر، الأربعاء.

وكانت المباراة دراماتيكية بين المنتخبين، بعدما طُرد اللاعب جون مانو لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية، إثر تدخل قوي على محمد حيدر، لاعب لبنان.

وافتتح المدافع خليل خميس التسجيل للبنان بعد تمريرة مُتقنة من اللاعب محمد صفوان عند الدقيقة 29.

وجاء الرد السوداني من تسديدة مصطفى كرشوم عند الدقيقة 43، واحتاج حكم المباراة إلى الاستعانة بتقنية الـ«VAR» لاحتساب الهدف، وينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل بعد 13 دقيقة وقت بدل ضائع.

وحضرت الإثارة في الشوط الثاني ليتقدم المنتخب المُلقب بـ««صقور الجديان»» بهدف ثانٍ عن طريق ياسر جوباك، مستفيدًا من تمريرة صلاح عادل «نجم المباراة»، وتهتز الشباك اللبنانية عند الدقيقة 74.

وأجرى الغاني كواسي أبياه، مدرب السودان، تبديلين بدخول الجزولي نوح وموسى كانتي، لكن الثاني لعب 10 دقائق فقط وغادر أرض الملعب متأثرًا بالإصابة، ويتمكن زملاؤه من المحافظة على النتيجة حتى صافرة النهاية.

وفي المجموعة ذاتها، حقق منتخب البحرين انتصارًا 1ـ0 على منتخب جيبوتي، في الملحق المؤهل إلى المسابقة، وسجَّل هدف الفوز للمنتخب البحريني لاعبه محمد الرميحي في الدقيقة 36.

وبذلك، اكتمل عقد منتخبات المجموعة الرابعة في كأس العرب 2025، التي تجري في الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتضم المجموعة منتخبات الجزائر «حامل اللقب»، العراق، البحرين والسودان.