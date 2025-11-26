جائزة جدة الكبرى.. 10 فرق و20 زورقا

أوضح منظمو بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة «الفورمولا F1H2O» أنَّ جائزة جدة الكبرى 2025، الأربعاء، ستشهد مشاركة 10 فرق تضم نخبة من أبرز المتسابقين العالميين، وبإجمالي 20 زورقًا.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي جرى على واجهة أبحر الشمالية، وسط حضور إعلامي واسع من مختلف الوسائل المحلية والعالمية، إذ استعرض المؤتمر الاستعدادات الكاملة لتنظيم الحدث للمرة الأولى في السعودية، متضمنًا عرض الجدول الزمني، وآلية المنافسات، والفعاليات المصاحبة، إضافة إلى جاهزية موسم جدة 2025 لاحتضان الجولة الرابعة من البطولة.

وتناول المؤتمر تفاصيل البرنامج الكامل، إذ يبدأ، الخميس، بالتجارب الحرة يعقبها عرض تجربة قارب F1H2O ثنائي المقاعد، فيما يشهد، الجمعة، التصفيات التأهيلية وسباقات السرعة التي تُختتم بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى وتحديد مواقع الانطلاق للسباق الرئيس وفق نظام المراحل الثلاث.

وأكد رايماندو جيرمانو الرئيس التنفيذي من بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا1 (F1H20)،أن السعودية اصبحت اهم الدول فالرياضة بشكل عام و بالرياضات المائية بشكل خاص وتستحق استضافة مثل هذه البطولات.

في حين شدد بيرج حداد المشرف العام على الحفل أنهم سعيدين جدًا باستضافة هذا الحدث وقال: «نحن على وشك سباق واحد فقط لتحديد البطل و جدة سوف تحدد هذا البطل و قمنا بجهود عملاقه لجعلكم تسعدون بهذه الاستضافة وأمامكم إجازة سعيدة هنا في جدة».

وزاد حداد: «لدينا 14 عرض و أكثر من 85 عارض للترفيه، وهناك حفلتان غنائيتان للفنانان عايض وليد الشامي بالإضافة إلى فرق فنية متنوعه».

أما اليوم الختامي للجولة، السبت، فيشهد تنظيم السباق الرئيس لـ «جائزة جدة الكبرى 2025»، إذ يتنافس المتسابقون على المراكز الثلاثة الأولى ضمن احتفال يبرز مكانة السعودية كوجهة رياضية وسياحية عالمية.