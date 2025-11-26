نهائي الاتحاد الدولي لقفز الحواجز.. 16 فارسا يمثلون السعودية

يستعد 16 فارسًا وفارسة من فئة الأطفال والشباب والناشئين لتمثيل السعودية في نهائي بطولة الاتحاد الدولي للفروسية «المجموعة السابعة» لقفز الحواجز، التي تستضيفها قطر في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة «120» فارسًا وفارسة من «11» دولة، بعد تأهلهم إلى النهائي عبر موسم 2024ـ2025.

ويمثل السعودية في فئة الشباب للفردي والفرق الفرسان عبد الرحمن الغامدي، عبد العزيز العيد، الفيصل القاروت، وعبد الرحمن قحل، وفي فئة الناشئين للفردي يشارك راشد البرية، مهند الدخيل الله، عبد المجيد الخماش، عبد الهادي القحطاني، حسن آل هادي، وعبد العزيز قحل.

أما الفريق فيمثله حسن آل هادي، عبد المجيد الخماش، عبد العزيز قحل، وراشد البرية، وفي فئة الأطفال للفردي يشارك محمد آل شيخ، سعود آل هادي، عبد الله غزاوي، الجوهرة المطيري، فواز الحكير، ومحمد عقاب، فيما يمثل الفريق سعود آل هادي، عبد الله غزاوي، الجوهرة المطيري، وفواز الحكير.

ويسعى فرسان وفارسات السعودية إلى تقديم أفضل مستوى وتحقيق نتائج مميزة تؤكد وجود جيل جديد من المواهب السعودية في قفز الحواجز، والاهتمام الذي يحظون به من الاتحاد السعودي للفروسية من خلال البرامج والبطولات والمعسكرات، ليواصلوا مسيرة فرسان الذهب الذين حققوا نتائج بارزة للسعودية في جميع المحافل الدولية.