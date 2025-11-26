قبل معسكر أبو ظبي.. النصر إجازة 9 أيام

منح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، اللاعبين إجازةً، ابتداءً من الخميس، بعد الفوز 4ـ0 على استقلول دوشنبه الطاجيكستاني، الأربعاء، ضمن خامس جولات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2.

وحسب مصادر خاصة بـ «الرياضية»، تمتدّ الإجازة 9 أيام، قبل المعسكر التدريبي للفريق في أبو ظبي، عاصمة الإمارات، الذي يبدأ في 7 ديسمبر وينتهي في 11 منه، ويشهد مواجهة تجريبية مع فريق الوحدة الإماراتي على ملعبه.

ويغيب عن المعسكر اللاعبون الستة المستدعون لقائمة المنتخب السعودي في كأس العرب، وهم نواف العقيدي وراغد نجار، حارسا المرمى، والمدافع عبد الإله العمري، والظهير نواف بوشل، والجناح أيمن يحيى، وعبد الله الخيبري، لاعب الوسط.

وتأهل النصر إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2، إثر حصده 15 نقطة من 5 جولات، بعلامة انتصارٍ كاملة، حملها معه من الصعيد المحلي، الذي شهِد فوزه بجميع مبارياته في دوري روشن السعودي وتصدُّر جدول الترتيب بـ 27 نقطة من 9 جولات.