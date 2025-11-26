ما هي لعبة الزوارق السريعة التي تستضيفها جدة؟

تُعد فورمولا الزوارق السريعة «F1H2O» واحدة من أبرز الرياضات البحرية في العالم، إذ تجمع بين السرعة الفائقة والتقنيات العالية ومهارة السائقين، لتصنع سباقات تشبه في إثارتها سباقات الفورمولا 1 على اليابسة ولكن فوق سطح الماء، وتلعب البطولة العالمية سنويًّا عبر عدة جولات تستضيفها مدن ساحلية دولية، من بينها مدينة جدة التي تستعد لاحتضان جائزة جدة الكبرى 2025 للمرة الأولى في تاريخ السعودية.

وتعود نشأة اللعبة إلى السبعينيات، قبل أن تتطور في الثمانينيات إلى الفئة الاحترافية المعروفة بـ«F1H2O»، التي تستقطب نخبة السائقين من مختلف دول العالم، وتعتمد الزوارق فيها على هياكل فائقة الخفة مصنوعة من ألياف الكربون، وتصل سرعتها إلى نحو 250 كيلومترًا في الساعة، مع قدرة تسارع هائلة من صفر إلى 100 كم خلال 3.5 ثانية فقط.

وتتكون كل جولة من ثلاثة أيام، تبدأ بالتجارب الحرة، ثم التصفيات التأهيلية التي تُحدد فيها مواقع الانطلاق عبر ثلاث مراحل متتالية، إضافة إلى سباقات السرعة التي تنظم في بعض الجولات، وتختتم الجولة بالسباق الرئيس، الذي يستمر ما بين 40 و45 دقيقة، ويتنافس خلاله السائقون على المراكز الثلاثة الأولى وفق نظام النقاط المعتمد عالميًّا.

وتولي البطولة جانب الأمان أهمية كبيرة، إذ تُزود الزوارق بكبسولات قيادة مغلقة وأحزمة متعددة النقاط وأنظمة توقف تلقائية، في ظل طبيعة السباقات التي تعرف بسرعتها العالية وحدّة التحدي فيها.

وتضم البطولة عادةً 10 فرق عالمية بمجموع 20 زورقًا، مع حضور دولي واسع يشمل دولًا من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وتسهم هذه الفئة من الرياضات في رفع مستوى الاهتمام بالبحر والأنشطة المائية.