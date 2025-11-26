«المنشطات» توقف صبحي 4 أعوام

زادت معاناة رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز المصري الأول لكرة القدم، بعدما أصدرت محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، الأربعاء، قرارًا بإيقافه لمدة 4 أعوام لحين الفصل في قضية خاصة بعينة منشطات.

وجاء الإيقاف بعد يوم واحد فقط من صدور قرار باحتجازه حتى 30 ديسمبر على ذمة اتهامه بتزوير مستندات رسمية.

وقال مصدر بالوكالة المصرية لمكافحة المنشطات لوكالة فرانس برس، الأربعاء: «الوكالة تسلمت خطابًا من محكمة التحكيم الرياضية الدولية بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 أعوام لحين الفصل في قضية تسليمه لعينة فاسدة لفحص المنشطات في وقت سابق».

وكانت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات أعلنت في أبريل 2024 عن إيقاف صبحي، بسبب تسليمه عينة فاسدة لفحص المنشطات، ومحاولته التلاعب في نتيجة العينة التي تم سحبها في وقت سابق، قبل أن تعلن في يوليو من العام نفسه عن رفع الإيقاف عن اللاعب بعد خضوعه لجلسة استماع، مع رفع القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية.

من جانبه، قال هاني زهران، محامي اللاعب، لوكالة فرانس برس، الأربعاء «سنطعن في قرار المحكمة الرياضية الدولية أمام المحكمة السويسرية الفيدرالية خلال أيام».

وكانت محكمة جنايات الجيزة قرَّرت الثلاثاء استمرار حبس صبحي حتى 30 ديسمبر في قضية التزوير في مستندات رسمية تتعلق بأداء أحد الأشخاص امتحانات دراسية بدلًا منه.