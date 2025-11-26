الأخضر يفتتح كأس العرب أمام عمان

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في بطولة كأس العرب 2025 بمواجهة نظيره العماني، الإثنين، على ملعب المدينة التعليمية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وتجرى المباراة الأولى للأخضر في البطولة العربية عند الـ 08:00 مساءً، حسبما كشف عنه المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الأربعاء.

ويخوض المنتخب السعودي مباراته الثانية، 5 ديسمبر المقبل، عندما يواجه جزر القمر في الـ09:30 مساءً على ملعب البيت، بينما يختتم دور المجموعات أمام المغرب في الثامن من الشهر ذاته على ملعب لوسيل في تمام الـ 08:00 مساءً.

ويشارك الأخضر في بطولة كأس العرب بقائمة مكوَّنة من 23 لاعبًا، وهم: نواف العقيدي، عبد الرحمن الصانبي، راغد النجار، نواف بوشل، محمد سليمان، جهاد ذكري، حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، وليد الأحمد، علي مجرشي، محمد أبو الشامات، أيمن يحيى، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبد الرحمن العبود، صالح أبو الشامات، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، وفراس البريكان.