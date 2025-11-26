كوبنهاجن يسجل الانتصار الأول في الأبطال

حقق فريق كوبنهاجن الدنماركي الأول لكرة القدم فوزه الأول في النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، بتغلبه على ضيفه كايرات ألماتي الكازاخي 3ـ2.

وفاز كوبنهاجن للمرة الأولى بعد 4 مباريات سابقة لم يحصد خلالها سوى نقطة وحيدة، بينما خسر 3 مرات.

وسجَّل فيكتور داداسون هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بتقدم دنماركي.

وعند الدقيقة 59 سجَّل جوردان لارسون هدفًا ثانيًا من ركلة جزاء، ثم أضاف روبرت الهدف الثالث في الدقيقة 73، وقلص الفارق لكايرات ألماتي اللاعب داستان ساتباييف في الدقيقة 81.

وأضاف أولزهاس بايبك هدفًا ثانيًا للفريق الكازاخي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

بهذه النتيجة، رفع كوبنهاجن رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ 29، أما كايرات ألماتي فيظل في المركز الـ35 وله نقطة وحيدة.

وفي مباراة ثانية استفاد بافوس القبرصي من هدف عكسي متأخر ليتعادل 2-2 مع ضيفه موناكو الفرنسي .

ونجح أصحاب الأرض في تعويض تأخرهم مرتين ليحرموا الزوار من الفوز الثاني على التوالي خارج أرضهم في البطولة.

ويحتل موناكو المركز 22 في ترتيب مرحلة الدوري برصيد ست نقاط متساويا مع بافوس الذي تغلب على فياريال في مباراته الأخيرة ويحتل المركز 23.

وتقدم موناكو في الدقيقة الخامسة عندما مرر أكليوش الكرة إلى تاكومي مينامينو ليسددها في الشباك من خارج حدود منطقة الست ياردات.

وبعدها استعاد بافوس توازنه وسدد أندرسون سيلفا كرة من خارج منطقة الجزاء ارتدت من العارضة، ثم أدرك الفريق التعادل في الدقيقة 18 بضربة رأس قوية من ديفيد لويز إثر ركلة ركنية.

واستغل فولارين بالوجون تمريرة خاطئة من حارس بافوس ليسدد الكرة في الشباك ويعيد موناكو للمقدمة بعد ثماني دقائق أخرى.

ولم يحمل الشوط الثاني نفس القدر من الإثارة، وعندما بدا موناكو في طريقه لحصد النقاط الثلاث، وجه إيفان سونيتش كرة بضربة رأس اصطدمت بالعارضة لكنها ارتدت إلى الشباك بعد اصطدامها بالمدافع محمد ساليسو قبل دقيقتين من النهاية.