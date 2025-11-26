رالي السعودية.. منافسات الجولة الختامية تنطلق

انطلقت الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات WRC رالي السعودية 2025، الأربعاء، بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، التي تستضيفها جدة، بدعم من جميل لرياضة المحركات، في واحدة من أهم الاستضافات لإحدى جولات هذه البطولة العالمية، والتي تستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، تحت إشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وشهد حفل الافتتاح حضور الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، والأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة.

وكانت منافسات الرالي بدأت صباح الأربعاء من ذهبان بانطلاق «المرحلة التحضيرية» المخصصة لاختبار السيارات وضبط إعداداتها قبل بدء السباق، وامتدت لمسافة 4.56 كلم، حيث حقق فريق «تويوتا جازو للسباقات» سيطرته في المرحلة التحضيرية، إذ سجل الفنلندي كالي روفانبيرا أسرع زمن وقدره ثلاث دقائق وثانية واحدة، تلاه زميله الياباني تاكاموتو كاتسوتا في المركز الثاني بزمن ثلاث دقائق وثانية واحدة وخمسة أجزاء من الثانية، فيما أكمل البريطاني إلفين إيفانز ثلاثية الفريق بتحقيقه المركز الثالث بزمن ثلاث دقائق وثانيتين.

واستكملت منافسات اليوم الأول بانطلاق «المرحلة الاستعراضية الخاصة 1 ـ جميل لرياضة المحركات» وسط حضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية واسعة، إذ شهدت المرحلة عروضًا استثنائية من السائقين المشاركين، وانتهت المرحلة بتصدر الأستوني أوت تاناك سائق فريق هيونداي بزمن 3 دقائق و53 ثانية و3 أجزاء من الثانية، يليه الفرنسي سيباستيان أوجيه من فريق تويوتا في المركز الثاني بزمن 3 دقائق و54 ثانية و5 أجزاء من الثانية، ثم اللاتيفي مارتين سيسكس سائق فريق فورد في المركز الثالث بزمن 3 دقائق و54 ثانية و9 أجزاء من الثانية، فيما جاء البلجيكي تيري نوفيل رابعًا، وتبعه البريطاني إلفين إيفانز خامسًا، في مؤشر واضح على حدة المنافسة المرتقبة في المراحل المقبلة.

وفي فئة WRC2، تصدر البولندي كاييتان كاييتانوڤيتش سائق فريق تويوتا بزمن 4 دقائق و5 ثوان و3 أجزاء من الثانية، تبعه الإسباني أليخاندرو كاخون من فريق تويوتا بزمن 4 دقائق و5 ثوانٍ و7 أجزاء من الثانية، ثم البلغاري نيكولاي جرازين، سائق فريق سكودا في المركز الثالث بزمن 4 دقائق و6 ثوانٍ وجزأين من الثانية.

أما في فئة WRC3، فقد تصدر الإيطالي ماتيو فونتانا بزمن 4 دقائق و24 ثانية، تلاه السائق السعودي سعيد الموري بزمن 4 دقائق و34 ثانية، ثم الهندي نافين بوليجيلا بزمن 4 دقائق و45 ثانية و6 أجزاء من الثانية.

وتتواصل منافسات «رالي السعودية 2025»، الخميس، عبر سلسلة من المراحل الخاصة، إذ ينطلق السائقون وفق ترتيبهم في بطولة العالم للراليات، لتبدأ المرحلة الثانية «الفيصلية1» عند الـ 08:08 صباحًا، تليها المرحلة الثالثة «القمر1»، ثم المرحلة الرابعة «خليص1»، ويعود المتسابقون لخوض المراحل ذاتها في الفترة المسائية، تحت مسمى «الفيصلية2» و«القمر2» و«خليص2»، قبل أن تختتم المنافسات بالمرحلة الاستعراضية الخاصة 8 ـ جميل لرياضة المحركات.