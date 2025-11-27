دونيس: الخلود قوي.. ونصف النهائي هدفنا

أكد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، جاهزية لاعبيه لمواجهة الخلود، الجمعة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مشددًا على ضرورة القتال خلال المباراة من أجل بلوغ الدور نصف النهائي.

وقال دونيس في المؤتمر الصحافي، الأربعاء، والخاص بلقاء الخلود: «نواجه فريقًا قويًا ومنظمًا، والمباراة ستكون تحديًا كبيرًا، لكن اللاعبين جاهزون للقتال حتى النهاية».

وأقر المدرب اليوناني بتأثير غياب عدد من لاعبيه لأسباب تتراوح بين الإصابات والإيقافات، لكنه استدرك: «الغيابات دائمًا مؤثرة، لكننا سنتأقلم مع الواقع ونعتمد على الروح الجماعية».

واستكمل مدرب الخليج: «لا نخشى أي خصم، والأجواء داخل الفريق مثالية، ونتدرب بتركيز كامل وسنلعب بكل قوتنا للتأهل إلى نصف النهائي».