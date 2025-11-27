مفاوضات اتحادية.. كادش مستمر

فتح مسؤولو الإدارة الرياضية في شركة نادي الاتحاد باب المفاوضات مع الدولي حسن كادش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم لتجديد عقده، حسبما أوضحته لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الرغبة مشتركة بين الطرفين للاستمرار، حيث يتفق الجانبان على مبدأ التجديد، ويتبقى فقط حسم بعض التفاصيل المتعلقة بمدة العقد الجديدة وقيمته المالية، والتي يقترب الطرفان من التوصل لاتفاق نهائي بشأنها.

واستطاع كادش من خلال الانضمام للاتحاد في صيف 2023 حجز مقعد مع الأخضر السعودي وسجل خلال التصفيات النهائية المؤهلة إلى المونديال هدفين في شباك الصين.

ولعب كادش مع الاتحاد منذ انضمامه 75 مباراة في دوري روشن السعودي، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة، وحقق مع الفريق الغربي بطولتي الدوري والكأس العام الماضي.

يُذكر أن الاتحاد كان قد تعاقد مع كادش في صيف 2023 لمدة ثلاثة أعوام قادمًا من نادي التعاون.