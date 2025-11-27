الشباب يترقب نتائج كاراسكو

يترقب الشبابيون مصير الفحوصات الطبية، التي يخضع لها الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد الفريق الأول لكرة القدم، لمعرفة إمكانية مشاركته من عدمها في مواجهة الاتحاد ضمن دور الثمانية من مسابقة كأس الملك، السبت المقبل في جدة، وفقًا لمصدر خاص بـ«الرياضية».

وأضاف المصدر نفسه أنَّ مصير مشاركة اللاعب ستتضح بشكل نهائي خلال اليومين المقبلين.

وغاب كاراسكو عن مواجهة فريقه الماضية أمام الأخدود في دوري روشن السعودي ضمن منافسات الجولة التاسعة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1ـ1. وكانت إدارة الشباب أعلنت، عبر منصة «إكس»، عن وجود البلجيكي كاراسكو في عيادة متخصصة في فرنسا، برفقة أحد أعضاء الجهاز الطبي في النادي، وذلك ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد الإصابة العضلية التي تعرّض لها خلال مباراة الاتفاق ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.