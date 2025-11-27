ليلة مبابي

ارتدى الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم ثوب البطل بعدما سجل أهداف فريقه الأربعة «سوبر هاتريك» في مرمى أولمبياكوس اليوناني ضمن دوري أبطال أوروبا، الأربعاء (وكالات)