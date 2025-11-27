أتالانتا يسقط فرانكفورت.. ولشبونة يعود إلى الانتصارات

سجل فريق أتالانتا الإيطالي الأول لكرة القدم 3 أهداف في 5 دقائق ليحقق فوزًا كبيرًا على مضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني 3ـ0 في دوري أبطال أوروبا.

وبعد شوط أول سلبي، بدأ الفريق الإيطالي في التسجيل منذ الدقيقة 60 والتي شهدت هدفًا أول سجله ألنيجيري أديمولا لوكمان.

وبعد دقيقتين فقط أحرز البرازيلي إيدرسون، لاعب الوسط، هدفًا ثانيًا، ثم في الدقيقة 65 أضاف أتالانتا الثالث بواسطة لاعبه البلجيكي شارل دي كيتيلاري ليؤمن انتصاره بنتيجة كبيرة.

رفع أتالانتا رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر، أما فرانكفورت فلديه 4 نقاط في المركز الـ 28.

وفي مباراة ثانية استعاد سبورتينج لشبونة البرتغالي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية وحقق فوزًا ثمينًا ومستحقًا 3ـ0 على ضيفه كلوب بروج البلجيكي.

وافتتح جيوفاني كويندا التسجيل لسبورتينج في الدقيقة 24، وأضاف زميله الكولومبي لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 31، فيما تكفل فرانسيسكو ترينكاو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 70.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد سبورتينج لشبونة إلى 10 نقاط في المركز الثامن، في حين توقف رصيد بروج عند 4 نقاط في المركز الـ26.