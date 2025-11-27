أيندهوفن يسحق ليفربول في «أنفيلد»

سحق فريق أيندهوفن الهولندي الأول لكرة القدم مضيفه ليفربول الإنجليزي، بعدما تغلب عليه في عقر داره بنتيجة 4ـ1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وعلى ملعب «أنفيلد» تلقى ليفربول خسارة جديدة هي الثالثة على التوالي في كل البطولات، بعدما خسر أمام مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست 0ـ3 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل إيفان بيريسيتش الجناح الكرواتي هدف التقدم لأيندهوفن من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، بينما تعادل المجري دومينيك سوبوسلاي لليفربول في الدقيقة 16.

وأضاف جوس تيل الهدف الثاني لأيندهوفن في الدقيقة 56، ثم عزز التقدم كوهيب دريويش بالدقيقة 73، وعاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ 15، أما ليفربول فقد تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الـ 13.