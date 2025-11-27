سان جيرمان يضرب توتنام بخماسية

قاد الدولي البرتغالي فيتينيا فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم «حامل اللقب» إلى استعادة التوازن بقلب الطاولة على ضيفه توتنام والفوز 5ـ3 بتسجيله «هاتريك» الأربعاء على ملعب «بارك دي برانس» في باريس ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم توتنام مرتين عبر مهاجمه الدولي البرازيلي ريشارليسون «35» والفرنسي راندال كولو مواني المعار من سان جيرمان «50»، ورد حامل اللقب بثنائية لفيتينيا «45 و53»، قبل أن يضيف الاسباني فابيان رويس الثالث «59» والإكوادوري وليام باتشو الرابع «65».

وقلص كولو مواني الفارق بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه «72»، لكن فيتينيا أعاده إلى سابق عهده من ركلة جزاء «76» محققًا الـ«هاتريك».

وحقق سان جيرمان فوزه الرابع مرتقيًا إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة، وثأر لخسارته أمام الفريق اللندني بركلات الترجيح في كأس السوبر الأوروبية في مدينة أوديني الإيطالية بداية الموسم.