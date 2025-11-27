الرئيسية / الصورة .. قصة

«الريدز».. المعاناة مستمرة

2025.11.27 | 01:03 am
تواصلت معاناة فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم بخسارته أمام ضيفه أيندهوفن الهولندي 1ـ4 على ملعب أنفيلد، الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا (الوكالات)
