«الريدز».. المعاناة مستمرة

تواصلت معاناة فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم بخسارته أمام ضيفه أيندهوفن الهولندي 1ـ4 على ملعب أنفيلد، الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا (الوكالات)