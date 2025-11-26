الزوراء يعزز آمال التأهل بثنائية في جوا

عزز فريق الزوراء العراقي الأول لكرة القدم آماله في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال آسيا2 عقب فوز على ضيفه جوا الهندي 2ـ1، الأربعاء، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

واستغل الزوراء النقص العددي في صفوف منافسه، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أيوش تشيتري في الدقيقة 34، ليفتتح كاظم رعد التسجيل للفريق العراقي في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، أدرك جوا التعادل بهدف عكسي عن طريق ضرغام إسماعيل، لاعب الزوراء، في الدقيقة 51، لكن سرعان ما عاد الفريق المضيف لتقدمه مجددًا، عقب تسجيل حسن عبد الكريم الهدف الثاني في الدقيقة 65.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الزوراء إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط أمام استقلول دوشنبه الطاجيكي، صاحب المركز الثالث، فيما بقي جوا في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في جميع لقاءاته الخمسة التي لعبها بالمجموعة.