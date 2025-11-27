الإمارات تنسحب من استضافة كأس آسيا 2031

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم سحب ملف ترشحه لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2031، بحسب ما نشره الحساب الرسمي في منصة «إكس» للتدوينات القصيرة، الخميس.

ولم يبن الاتحاد سبب الانسحاب بحسب ما نشره إذ اكتفى بنشر تدوينة قصيرة كتب فيها: «الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يسحب ملف ترشحه رسميًا من استضافة نهائيات كأس آسيا 2031».

وكانت الإمارات سعت إلى استضافة البطولة، بعدما استضافت نسخة 2019 والتي كانت النسخة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا.

وهناك 6 ملفات تقدمت في وقت سابق لنيل تنظيم البطولة إلى جانب الإمارات، وهي أستراليا، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، الكويت، الهند، وملف تنظيم مشترك تقدمت به 3 دول وهي طاجيكستان، قيرغيزستان، وأوزبكستان.

ويعد عدد الدول المتقدمة لاستضافة كأس آسيا 2031 كبيرًا حيث تلقى الاتحاد الآسيوي 7 طلبات إبداء الرغبة.

وفي المرحلة المقبلة، سيعمل الاتحاد الآسيوي مع الاتحادات الوطنية المتقدمة بملفات الاستضافة، تمهيدًا لعملية اختيار الدولة المستضيفة للبطولة التي ستجرى بمشاركة 24 منتخبًا، وذلك من خلال تصويت الجمعية العمومية في عام 2026.

يذكر أن السعودية تستضيف النسخة التاسعة عشرة من البطولة المقررة خلال الفترة من 1 يناير حتى 5 فبراير 2027.