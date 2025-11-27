ألكسندر يمنح أوكلاهوما الانتصار العاشر

قاد الكندي شاي جلجيوس ألكسندر فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر الأول لكرة السلة، إلى الفوز العاشر تواليًا على الرغم من معاناته من المرض، مسجلًا 40 نقطة خلال انتصاره على تيمبر وولفز بنتيجة 113-105 ضمن لقاءات الدوري الأمريكي للمحترفين، الخميس.

وأضاف جلجيوس ألكسندر، الذي حامت الشكوك حول مشاركته حتى وقت المباراة بسبب المرض، ست متابعات وست تمريرات حاسمة، ليصبح حامل اللقب في النسخة الماضية أحد خمسة فرق فقط في تاريخ الدوري تبدأ الموسم بسجل 18-1 أو أفضل.

وقال جلجيوس ألكسندر بعد نهاية المواجهة: «نأخذ الأمور يومًا بيوم، وتحديًا بتحدٍ. مهما كان الأمر، نجد طريقة للخروج منتصرين، وأنا معجب بقدرة هذه المجموعة على القيام بذلك».

وأضاف اللاعب الكندي: «سيطرنا على المباراة في البداية لكننا كنا نعلم أنهم سيقاتلون. الأمر تطلب منا صنع الفارق في الجهتين في اللحظات الحاسمة، وإيجاد طريقة للخروج بفوز، وقد فعلنا ذلك».

وعن حالته الصحية، قال جلجيوس ألكسندر «إنه يتطلع إلى استعادة نشاطه في العطلة ، أنا بخير، لكنني متعب، سأتناول الكثير من الطعام خلال إجازاتي وأعزز طاقتي وسأكون بخير».

وبقي أوكلاهوما سيتي بلا هزيمة على أرضه، رافعًا رصيده إلى 3-0 في المجموعة الغربية في منافسات الدوري، ويمكنه إكمال العلامة الكاملة بفوز على فينيكس الجمعة المقبل.