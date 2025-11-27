جيرارد يرفض «أزمة» ليفربول

دعا الإنجليزي ستيفن جيرارد، قائد ليفربول الأول لكرة القدم السابق، المدرب الهولندي أرني سلوت، إلى البحث عن حلول سريعة لوقف تراجع النتائج وسط تزايد الضغوط عليه رافضًا وصف الوضع الحالي بالأزمة، وذلك بعد الهزيمة الكبيرة 1-4 أمام أيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وقال جيرارد، الذي شارك في 710 مباريات مع ليفربول، لشبكة «تي إن.تي سبورتس» الخميس: «الأزمة كلمة قوية، وتقلل من احترام بعض اللاعبين الذين قدموا الكثير لهذا النادي، وللمدرب الذي حقق لقب الدوري قبل ثلاثة أشهر».

وأضاف جيرارد :«لكن لا يمكنك إنكار أن الفريق يعاني بشكل كبير، فهو يمر بمرحلة سيئة للغاية، والثقة في أدنى مستوياتها على الإطلاق، ويواصل النزيف، ما لم يتمكن المدرب من إيجاد الحلول وتحقيق الاستقرار في الفريق، فإن المعاناة ستستمر».

وكان سلوت قاد ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في أول موسم له، لكن الفريق يحتل الآن المركز الثاني عشر في الدوري، ويحتل المركز الثالث عشر في دوري أبطال أوروبا.