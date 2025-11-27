رينو تسوّق الموديلات القديمة في مزاد

تطرح شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو مجموعة كبيرة من موديلاتها القديمة بما فيها التي شاركت في سباق «فورمولا 1» بقيادة أساطير مثل آلان بروس للبيع في المزاد، وفق أعلن الخميس.

وتضم مجموعة النماذج الاختبارية المعروضة للبيع في المزاد الذي لم يحدد موعده بعد، نماذج دخلت مرحلة الإنتاج بدءًا من السيارة كليو هاتشباك الشهيرة إلى السيارة مودوس متعددة الأغراض التي لم تستمر طويلًا في الأسواق. لكن الأهم في المزاد المنتظر هي النماذج الاختبارية للسيارات الأشد غرابة والتي لم يعد يتذكرها كثيرون مثل السيارة أوبراندي التي تم الكشف عنها في عام 2000، والتي كانت تأخذ شكل شاحنة غريبة بقاعدة عجلات قصيرة ومقدمة حيوية، تعطي مظهرًا محببًا وتتيح مجالًا أوسع للرؤية أمام السائق.

وعلى الرغم من أن رينو تبيع مئات الآلاف من سيارتها الصغيرة رينو في أوروبا لتملأ الشوارع إلا أنه لن يكون في مقدور أي شخص مشاهدة سيارة كليو بست عجلات، مثل هذا النموذج الأولي للشاحنة الخفيفة الغريبة الذي طرحته رينو عام 2001. وتم إنتاجه بواسطة العمال في مصنع رينو في فلنس بفرنسا، كجزء من تدريبهم على أعمال المعادن.

وهناك مجموعة كبيرة من السيارات التي تجذب اهتمام عشاق سباق سيارات الفورمولا1 أبرزها سيارة رينو آر.إي 40 موديل 1983 التي قادها الأسطورة آلان بروست ليحقق مركزي انطلاق أول في موناكو وسبا، والذي حوله الأخير إلى فوز بالسباق.

كما يتم عرض سيارات رينو فورمولا 1 أخرى من الثمانينيات، قادها رينيه أرنو وإيدي شيفر، إضافة إلى سيارة لوتس تي 95 موديل 1984 بلون جون بلاير سبيشل الأسود والذهبي الشهير، والتي حقق بها إيليو دي أنجيليس المركز الثاني في سباق جائزة ديترويت الكبرى.