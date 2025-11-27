الرئيسية / الصورة .. قصة

«فورمولا 1».. وصول السائقين

2025.11.27 | 03:08 pm
وصل سائقو فرق بطولة العالم للسيارات «فورمولا 1»، الخميس، إلى حلبة لوسيل الدولية ضمن استعداداتهم لبدء التجارب الحرة قبل انطلاق جائزة قطر الكبرى، الأحد المقبل (وكالات)
