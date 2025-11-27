أيندهوفن يعيد ليفربول 72 عاما إلى الوراء

سقط فريق ليفربول الأول لكرة القدم للمرة الثالثة تواليًا بفارق ثلاثة أهداف أوأكثر وسط أسوأ سلسلة نتائج يحققها على مدار 12 مباراة منذ موسم 1953-1954.

وتواصلت معاناة ليفربول الموسم الجاري بخسارته 1-4 أمام ضيفه أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، بعد أن سقط بثلاثية أمام نوتنجهام فورست 0-3 ومانشستر سيتي بالنتيجة ذاتها مسجلًا أسوأ سلسلة منذ 72 عامًا.

ومع تبدّد آماله منطقيًا في المنافسة على اللقب المحلي قبل أن يحل ضيفًا على وست هام الأحد وهو في المركز الـ12 بالدوري، لم يعد الفريق ضامنًا للتأهل إلى دور الـ16 في دوري الأبطال بعد خسارته الثانية في خمس مباريات بالبطولة، وهي أول هزيمة له على أرضه في دور المجموعات منذ خمسة أعوام.

ويحتل ليفربول المركز الـ13، فيما يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى الدور التالي.

ليفربول مع سلوت.. سجل قياسي من الهزائم محليًا وقاريًا على الرغم من الإنفاق القياسي.

وكان ليفربول رفع سقف أحلام جماهيره في الصيف الماضي، بعد تحطيمه جميع الأرقام القياسية في موسم الانتقالات الواحد، بصرفه 482.90 مليون يورو على صفقاته الجديدة، كأكثر ناد أنفق أموالًا في فترة انتقالات واحدة تاريخيًا.

وتعاقد ليفربول مع السويدي ألكسندر إيزاك مقابل نحو 145 مليون يورو، قادمًا من صفوف نيوكاسل، كما وقع مع الألماني فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن مقابل 125 مليون يورو، والفرنسي هوجو إيكتيكي القادم من فرانكفورت الألماني مقابل 95 مليون يورو.

ولم يكتف الليفر بهذه الصفقات فقط، إذ تعاقد أيضًا مع الظهير الأيسر المجري ميلوس كيركيز مقابل 45 مليونًا، والهولندي فريمبونج بـ40، والإيطالي جيوفاني ليوني بـ31، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 480 مليون يورو في ميركاتو واحد.

وخسر ليفربول أولًا نهائي بطولة الدرع الخيرية عام 2025، بعد الهزيمة في النهائي أمام كريستال بالاس بركلات الترجيح، قبل أن يودع بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية من الدور الرابع، بالخسارة أمام كريستال بالاس بثلاثية نظيفة.

وواصل «الريدز» سقوطه المدوي الموسم الجاري، ليقبع في المركز 12 محليًا في بطولة «البريميرليج»، مع حصده 18 نقطة بعد أول 12 جولة. وفاز ليفربول في 6 مباريات كما خسر مثلها دون أن يتعادل.

وحقق الليفر 5 انتصارات متتالية في بطولة الدوري الإنجليزي من الجولة الأولى وحتى الخامسة، قبل أن تبدأ نقطة التحول السلبية بنهاية شهر سبتمبر 2025، حين خسر خارج أرضه أمام كريستال بالاس بنتيجة 1-2 في الجولة السادسة.

وفي آخر 7 جولات من بطولة «البريميرليج»، تعرض ليفربول لـ6 هزائم، كما فاز مرة واحدة فقط كانت أمام أستون فيلا في الجولة العاشرة، حيث تعرض حامل لقب الدوري إلى خسائر كبيرة أمام كل من مانشستر سيتي بثلاثية، وتشيلسي بنتيجة 1-2، ومان يونايتد بالنتيجة ذاتها، كما خسر أمام برينتفورد بنتيجة 2-3، وتلقى الهزيمة في الجولة الماضية أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 0-3.