الرئيسية / الصورة .. قصة

الخليج في الرس

2025.11.27 | 03:58 pm
وصل لاعبو فريق الخليج الأول لكرة القدم إلى مدينة الرس، ظهر الخميس، وذلك استعدادًا لمواجهة الخلود، الجمعة، على ملعب الأخير ضمن ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين (المركز الإعلامي ـ الخليج)
الخليج في الرس

الخليج في الرس

الخليج في الرس

الخليج في الرس

الخليج في الرس

الخليج في الرس