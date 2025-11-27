الخليج في الرس

وصل لاعبو فريق الخليج الأول لكرة القدم إلى مدينة الرس، ظهر الخميس، وذلك استعدادًا لمواجهة الخلود، الجمعة، على ملعب الأخير ضمن ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين (المركز الإعلامي ـ الخليج)