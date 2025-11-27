ماذا تعرف عن أنزيماتي بعد وضعه جزر القمر أمام الأخضر؟

وُلد الحارس الدولي القمري عادل أنزيماتي في 30 نوفمبر 2001 بجزيرة ريونيون الفرنسية «إقليم ما وراء البحار»، لأبوين من أصل قمري هاجرا بحثًا عن حياة أفضل.

يحمل أنزيماتي الجنسيتين الفرنسية والقمرية، لكنه اختار تمثيل منتخب جزر القمر الأول لكرة القدم ليقوده في لحظة تاريخية إلى نهائيات كأس العرب بتصديه لركلتي ترجيح أمام اليمن بعد مباراة ماراثونية انتهت 4-4 ثم 4-2 بركلات الترجيح.

بطوله 194 سم ووزنه 83 كجم، لفت الأنظار منذ طفولته، في سن الـ14 انضم إلى أكاديمية بوكسير الفرنسية، وبعد عامين فقط انتقل إلى ستاد بواتفين، ثم إلى كوفيي في الدرجة الثالثة الفرنسية.

هناك بدأ التألق الحقيقي خلال موسم 2023-2024 لعب 17 مباراة أساسيًا، حافظ على شباكه نظيفة في 3 مناسبات، واستقبل 29 هدفًا فقط.

انتقل صيف 2024 إلى مارتيج في الدرجة الثانية، لكنه وجد نفسه على الدكة معظم الوقت، فاكتفى بمباراة واحدة فقط طوال موسم 2024-2025.

لم يستسلم الشاب القمري، فاختار في صيف 2025 خطوة جريئة بالانتقال إلى نادي أرارات يريفان الأرميني، حيث استعاد مكانه أساسيًا مجددًا، وخاض 12 مباراة كاملة الموسم الجاري، ما أعاد إليه الثقة والحساسية التنافسية قبل الاستحقاقات الدولية.

مع منتخب جزر القمر، أصبح أنزيماتي الخيار الأول بلا منازع، لعب حتى الآن 6 مباريات دولية رسمية، وكان نجم التأهل التاريخي إلى مجموعة الأخضر السعودي بكأس العرب بفضل تصديه لركلتي الترجيح الحاسمتين أمام اليمن.